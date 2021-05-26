Клуб ОАЭ завлекает Реброва зарплатой в более чем 3 миллиона долларов в год

У украинского специалиста Сергея Реброва есть ряд вариантов продолжения карьеры. Теперь к этому списку присоединился Аль-Айн из ОАЭ.
Щедрый контракт
Аль-Айн может переманить украинского наставника щедрыми условиями и зарплатой. По информации авторитетного турецкого журналиста, стороны уже ведут переговоры.
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Клуб из ОАЭ предложил Сергею Реброву 3-летний контракт с зарплатой 3,5 миллиона долларов в год. А это около 2,86 миллиона евро. Сейчас у наставника еще есть действующее соглашение с венгерским Ференцварошем, оно рассчитано еще на один год.
Ранее греческий АЕК тоже предлагал специалисту соглашение с хорошей зарплатой, которая составляла один миллион евро. Однако не сложилось. Греческий клуб придумал забавную отмазку сорванному назначению. Якобы на пути перехода стал сам Сергей Станиславович. Он долго не мог принять решение, что не понравилось грекам. Поэтому управляющие клубом отказались от кандидатуры 46-летнего украинца.
В Реброва конфликт с Ференцварошем
- Первой причиной, почему сорвался трансфер Реброва в АЭК – действовавшее соглашение Сергея Станиславовича с венгерским клубом. Ференцварош был готов рассмотреть предложение, но потребовал миллион евро компенсации за досрочный разрыв контракта наставника.
- Ребров возглавляет Ференцварош с августа 2018 года. Специалист уже третий раз подряд приводит клуб к "золоту" чемпионата. Под его руководством венгры сыграли уже 133 поединка. После успешного сезона украинского специалиста признали лучшим тренером Венгрии.
- После завершения сезона стало известно, что отношения Реброва и Ференцвароша очень напряженные. Хотя венгры отрицали информацию, ищут нового тренера. У украинского специалиста конфликт с менеджером команды, но отнюдь не с президентом команды.
- На наставника охотится еще один клуб – турецкий Фенербахче.