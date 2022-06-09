Клуб меня не отпустил, хотя я был согласен, – Ребров о возможности возглавить сборную Украины
Источник:Fanday
Сергей Ребров привел Аль-Айн к чемпионству в ОАЭ. Украинский наставник рассказал, что имел возможность возглавить национальную команду Украины.
Ребров: Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем
В свое время украинский тренер впервые мог поработать на уровне сборной. Украинская ассоциация футбола контактировала с Аль-Айном, но клуб по ОАЭ ответил отказом. Хотя сам Сергей Ребров был не прочь покинуть клуб ради украинской сборной.
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Бывший наставник Динамо заверил, что до сих пор готов согласиться на работу во главе "сине-желтых". Но для этого нужно найти правильный момент, когда это потребуется. Пока Александр Петраков довольно неплохо руководит действиями национальной команды.
Конечно, велись, об этом все знали. УАФ обращалась с официальным письмом в Аль-Айн, но клуб меня не отпустил, хотя я был согласен. Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент. Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем. А когда со мной шли переговоры – его не было, и я был готов возглавить сборную без вопросов,
– рассказал Ребров.
У 48-летнего специалиста контракт с Аль-Айном, который заканчивается 30 июня 2022 года. Если клуб активирует опцию продления соглашения с украинцем, Ребров останется в должности еще на один год.
Пока сборная продолжает играть под руководством Петракова, который, к сожалению, не смог вывести команду на чемпионат мира-2022. Но для этого наших ребят не хватило всего одного шага. Роковым стало минимальное поражение от Уэльса. "Сине-желтые" уже начали свой путь в Лиге наций. В дебютном матче наша сборная обыграла на выезде Ирландию (0:1).
Тренерская карьера Реброва в Аль-Айне
- В июле 2021 украинский наставник поставил свою подпись под контрактом с Аль-Айном. С этого времени семь раз подряд был назван лучшим тренером месяца.
- Привел команду к победе в Кубке лиги ОАЭ и чемпионстве во внутреннем чемпионате в сезоне 2021/2022.
- В сезоне во главе клуба провел 33 матча, в которых одержал 23 победы, расписал 8 поражений и потерпел только два поражения.
- Свои будущие планы связывал с Украиной. Ребров хочет вернуться в родную страну, где уже когда-то тренировал киевское Динамо.