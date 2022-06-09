Ребров: Зараз у збірній є тренер і говорити нема про що
Свого часу український тренер міг вперше попрацювати на рівні збірної. Українська асоціація футболу контактувала з Аль-Айном, але клуб із ОАЕ відповів відмовою. Хоча сам Сергій Ребров був не проти покинути клуб заради української збірної.
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Колишній наставник Динамо запевнив, що й досі готовий погодитись на роботу на чолі "синьо-жовтих". Але для цього потрібно знайти правильний момент, коли це буде потрібно. Наразі Олександр Петраков доволі непогано керує діями національної команди.
Звичайно, велися, про це всі знали. УАФ зверталася з офіційним листом до Аль-Айну, але клуб мене не відпустив, хоча я був згоден. Та я і зараз згоден, але потрібний правильний момент. Зараз у збірній є тренер і говорити нема про що. А коли зі мною точилися переговори – його не було, і я був готовий очолити збірну без запитань,
– розповів Ребров.
48-річний фахівець має контракт із Аль-Айном, який спливає 30 червня 2022 року. Якщо клуб активує опцію продовження угоди з українцем, то Ребров залишиться на посаді ще на один рік.
Наразі збірна продовжує грати під керівництвом Петракова, який, на жаль, не зміг вивести команду на чемпіонат світу-2022. Але для цього наших хлопцям не вистачило лише одного кроку. Фатальною стала мінімальна поразка від Уельсу. "Синьо-жовті" вже розпочали свій шлях у Лізі націй. У дебютному матчі наша збірна переграла на виїзді Ірландію (0:1).
Тренерська кар'єра Реброва в Аль-Айні
- У липні 2021 року український наставник поставив свій підпис під контрактом із Аль-Айном. Із того часу сім разів поспіль був названий найкращим тренером місяця.
- Привів команду до перемоги у Кубку ліги ОАЕ та чемпіонства у внутрішньому чемпіонаті у сезоні-2021/2022.
- У сезоні на чолі клубу провів 33 матчі, у яких здобув 23 перемоги, розписав 8 поразок та зазнав лише двох поразок.
- Свої майбутні плани пов'язував із Україною. Ребров хоче повернутись у рідну країну, де колись вже тренував київське Динамо.