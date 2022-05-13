Цыганик: Сейчас из-за него огромный фурор в ОАЭ
По словам журналиста, он общался с Сергеем Ребровым, возглавляемым Аль-Айном. Украинский тренер пока находится в Эмиратах, но планирует в ближайшее время приехать в Украину.
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Я общался с Ребровым после победы в Кубке ОАЭ. Он постоянно подчеркивает, что вернется в Украину. Если бы была возможность провести чемпионат Украины, я думаю, что Ребров с огромным удовольствием вернулся бы в Украину.
– сказал Цыганик.
"Сейчас из-за него огромный фурор в ОАЭ, поэтому очень тяжело его перетащить, но я вижу в его глазах желание снова быть в Украине", – добавил журналист.
Ребров в ОАЭ
- В начале мая украинский специалист получил первый трофей во главе Аль-Айна. 11 мая Ребров завоевал второй титул со своей командой. Аль-Айн за три тура до конца выиграл досрочно чемпионат.
- Украинец отметил победу с украинским флагом. С ним сфотографировались и остальные игроки Аль-Айна.
- Для украинского тренера – это шестой чемпионский титул в карьере.
- Наибольшее количество побед (три титула) украинец одержал в составе венгерского Ференцвароша, где работал перед тем, как возглавить Аль-Айн.
- Еще дважды Ребров становился чемпионом по Динамо в Украине.
- Украинец возглавил Аль-Айн летом 2021 года. До этого он тренировал Ференцварош. Ребров претендовал на должность главного тренера сборной Украины, но не договорился о расставании с Аль-Айном и продолжил работу с клубом.
- Под руководством украинского тренера Аль-Айн сыграл 32 матча, одержав 22 победы и семь раз сыграв вничью.
- Его контракт с Аль-Айном рассчитан на 30 июня 2022 года.