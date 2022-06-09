Ребров: Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем

В свое время украинский тренер впервые мог поработать на уровне сборной. Украинская ассоциация футбола контактировала с Аль-Айном, но клуб по ОАЭ ответил отказом. Хотя сам Сергей Ребров был не прочь покинуть клуб ради украинской сборной.

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Бывший наставник Динамо заверил, что до сих пор готов согласиться на работу во главе "сине-желтых". Но для этого нужно найти правильный момент, когда это потребуется. Пока Александр Петраков довольно неплохо руководит действиями национальной команды.

Конечно, велись, об этом все знали. УАФ обращалась с официальным письмом в Аль-Айн, но клуб меня не отпустил, хотя я был согласен. Да я и сейчас согласен, но нужен правильный момент. Сейчас в сборной есть тренер и говорить не о чем. А когда со мной шли переговоры – его не было, и я был готов возглавить сборную без вопросов,

– рассказал Ребров.

У 48-летнего специалиста контракт с Аль-Айном, который заканчивается 30 июня 2022 года. Если клуб активирует опцию продления соглашения с украинцем, Ребров останется в должности еще на один год.

Пока сборная продолжает играть под руководством Петракова, который, к сожалению, не смог вывести команду на чемпионат мира-2022. Но для этого наших ребят не хватило всего одного шага. Роковым стало минимальное поражение от Уэльса. "Сине-желтые" уже начали свой путь в Лиге наций. В дебютном матче наша сборная обыграла на выезде Ирландию (0:1).

Тренерская карьера Реброва в Аль-Айне