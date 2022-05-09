Ребров: Конечно, я хочу вернуться в Украину

Сергей Ребров рассказал о предстоящих тренерских планах. 47-летний украинский наставник признался, что хочет вернуться в УПЛ. Однако из-за войны войны, которую развязала Россия, такие планы пока еще рано строить. Пока неизвестно, будет ли стартовать новый сезон-2022/2023.

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До конца июня 2022 года Реброва с Аль-Айном совмещает контракт. После чего специалист будет конкретнее рассматривать варианты продолжения своей карьеры. Но его приоритет – родная страна, где он уже когда тренировал киевское Динамо.

Конечно, я хочу вернуться в Украину. Просто следует понимать, куда возвращаться. Мы все ждем и надеемся, что война закончится, что возобновится чемпионат Украины. Но сейчас мнения совсем о другом. Мой контракт с Аль-Айном истечет в июне, тогда будем думать, где работать и что делать. То, что я хочу вернуться в Украину – это однозначно,

– ответил Ребров.

После 22-х сыгранных туров клуб украинского специалиста возглавляет турнирную таблицу. Аль-Айн на 10 очков опережает ближайшего конкурента, который идет Аль-Вахда Абу-Даби – 55 против 45 у соперника.

Впереди у Аль-Айна всего четыре матча. На 90% подопечные Реброва гарантировали себе чемпионство в сезоне 2021/2022. Это может быть второй трофей под руководством украинца. В нынешнем сезоне Ребров уже привел Аль-Айн к победе в Кубке Лиги ОАЭ.

К слову. Ребров был инициатором благотворительного фонда среди футболистов-легионеров, который помогает украинскому народу, продолжающему страдать от войны против России. Недавно наставник признался, что после 24 февраля отказался от языка врага и начал общаться на украинском.

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