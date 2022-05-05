Невероятная мотивация для украинского тренера

Украинский специалист завоевал первый трофей на Ближнем Востоке. В финальном противостоянии его команда победила Шабаб Аль-Ахли, пишет 24 канал.

К стати Ребров и Шевченко вернутся в Украину, чтобы помочь народу победить оккупантов

Первый тайм закончился минимальным поражением для подопечных Реброва.

Во второй половине матча Аль-Айн сумел не просто отыграться, но и перевернул игру – Лаба и Канеду вывели команду украинского специалиста вперед, но Картабиа спас ничейный счет до финального свистка.

Команды начали серию пенальти, где сильнее оказались именно подопечные Сергея Реброва со счетом 5:4.

Наставник вышел отпраздновать победу своей команды вместе с сыновьями. Также он не забыл важный патриотический атрибут – украинский флаг.

Патриотическое видео

Обратите внимание! Аль-Айн также лидирует в чемпионате ОАЭ, имея 52 очка после 21 сыгранного тура. Вторая Аль-Вахда на 7 пунктов меньше.

Ребров возглавил Аль-Айн 6 июля 2021 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2022 года.

Украинский наставник номер один среди тренеров чемпионата ОАЭ. Поскольку уже в седьмой раз он является лучшим коучем в Эмиратах.

Ребров не молчит о войне в Украине

Известный в прошлом футболист очень обеспокоен ситуацией в Украине. В первые дни полномасштабной войны он выражает свою гражданскую позицию.

Ребров был инициатором сбора средств на украинскую армию среди футболистов-легионеров. В первые дни нападения России им удалось собрать около 16,5 миллиона гривен.

К тому же он неоднократно выражал свою позицию по отстранению россиян от мирового спорта. Он отмечает, что дисквалификация атлетов стран-агрессоров будет платой за их молчание.

Также он ранее заявлял, что после окончания чемпионата ОАЭ готов вернуться в Украину и взять в руки оружие. Коуч в очередной раз подчеркнул, что планирует приехать в родную страну. Он ждет, когда истечет его контракт с Аль-Айном.