Определился третий соперник киевского Динамо на зимних сборах в ОАЭ. Им стала сборная Иордании.

Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих. Национальная команда Иордании находится на 95-й позиции в рейтинге ФИФА и является одной из сильнейших азиатских сборных.

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Проведение контрольного матча запланировано накануне возвращения динамовцев в Киев – на воскресенье, 24 января. Игра состоится на стадионе The Sevens в Дубае и начнется в 17:00 по местному времени (15:00 по Киеву).

Что известно о первом сборе Динамо

На первых сборах киевляне неожиданно уступили польской Легии (2: 0). В следующем поединке команда Луческу оказалась сильнее солигорского Шахтера, который тренирует украинец Роман Григорчук (2:0). Матч против Аджмана динамовцы отменили. Причина – положительные тесты на коронавирус в составе соперника.

Первый этап подготовки ко второму кругу УПЛ "бело-синие" завершат 26 января, а уже через три дня 29 января Динамо отправится на второй сбор в Турцию, который продлится вплоть до 8 февраля.