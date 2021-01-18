Динамо проиграло дебютный матч в 2021 году: Беседин впервые сыграл после дисквалификации – видео
Киевское Динамо провело первый матч в 2021 году. В рамках подготовки ко второй половине сезона-2020/2021 киевляне в ОАЭ проиграли польской Легии.
Легия – Динамо 2:0
Голы: Пекгарт, 29, 33 (п)
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Первым Динамо в 2021 году огорчил Томаш Пекгарт, пишет 24 канал. Опытный чешский нападающий отличился после подачи с углового. Шабанов и Цыганков не удержали чеха и тот переправил мяч в ворота ударом головой.
Через три минуты Легия заработала право на пробитие пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал все тот же Пекгарт.
В конце матча Легия могла сделать счет разгромным. От третьего мяча Динамо спас героический сейв Георгия Бущана. В итоге поражение Динамо со счетом 2:0.
Легия – Динамо видео полного матча
Календарь матчей Динамо в ОАЭ
- 21 января Шахтер Солигорск (Беларусь)
- 22 января Аджман (ОАЭ)
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