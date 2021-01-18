Киевское Динамо провело первый матч в 2021 году. В рамках подготовки ко второй половине сезона-2020/2021 киевляне в ОАЭ проиграли польской Легии.

Легия – Динамо 2:0

Голы: Пекгарт, 29, 33 (п)

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Первым Динамо в 2021 году огорчил Томаш Пекгарт, пишет 24 канал. Опытный чешский нападающий отличился после подачи с углового. Шабанов и Цыганков не удержали чеха и тот переправил мяч в ворота ударом головой.

Через три минуты Легия заработала право на пробитие пенальти. Удар с отметки уверенно реализовал все тот же Пекгарт.

Важно. За Динамо впервые с 2019 года сыграл Артем Беседин. Нападающий, который был дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-тест, вышел в стартовом составе Динамо.

В конце матча Легия могла сделать счет разгромным. От третьего мяча Динамо спас героический сейв Георгия Бущана. В итоге поражение Динамо со счетом 2:0.

Легия – Динамо видео полного матча

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