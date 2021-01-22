Киевское Динамо получило очередного спарринг-партнера на вторых тренировочных сборах в Турции. Их соперником станет Шкендия (Македония).

Первый тренировочный сбор Динамо проводит в ОАЭ, а вот на второй отправится в солнечную Турцию. Где киевлян будет ждать ряд контрольных матчей перед стартом второго круга УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу померяются силами со Шкендией. Об этом сообщает сайт клуба из Македонии.

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Спаринг-партнер Динамо

Матч запланирован на 7 февраля. Также македонский клуб проведет спарринги с другими украинскими командами. Сперва Шкендия сыграет против Зари (25 января), а уже через 5 дней сойдется с Десной.

На первом собрании киевляне неожиданно уступили польской Легии (2:0). В следующем поединке команда Луческу оказалась сильнее солигорского Шахтера, который тренирует украинец Роман Григорчук (2:0). Матч против Аджмана динамовцы отменили. Причина – положительные тесты на коронавирус в составе соперника.

Что известно о Шкендии?

Выступает в высшем дивизионе команды. Клуб трижды побеждал в чемпионате Македонии, еще два раза завоевывал Кубок страны, и однажды футболисты команды поднимали над головой Суперкубок Македонии.