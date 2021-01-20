Киевскому Динамо придется искать замену на контрольный матч во время сборов в ОАЭ. Их матч против Аджмана пришлось отменить.

Товарищеская встреча с Аджманом была запланирована на пятницу, 22 января. Но как стало известно в среду, 20 января, игра не состоится. Как сообщили в Динамо, причиной стали положительные тесты на коронавирус у нескольких игроков местного клуба.

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Сыграет ли Динамо в этот день с другой командой – еще неизвестно. Пока команда готовится к товарищескому матчу против белорусского Шахтера. Эта игра запланирована на четверг, 21 января.

Отметим, что матч Динамо против Шахтера мог не состояться. Белорусским клубам с государственным финансированием запретили зарубежные тренировочные сборы. Но "горнякам" таки удалось отправиться в ОАЭ.

Напомним, в первом матче на сборах Динамо уступило польской Легии.