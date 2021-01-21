Киевское Динамо одержало первую победу в 2021 году. Столичный клуб в ОАЭ победил белорусский Шахтер Солигорск в товарищеском поединке.

Динамо – Шахтер Солигорск 2:0

Голы: Клейтон, 51, Цыганков, 78

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В первом тайме команды не забивали голов, пишет 24 канал. Киевляне открыли счет после перерыва. После подачи с углового мяч дошел до бразильца Клейтона.

Летний новичок Динамо ударом головой переправил мяч в пустые ворота.

Второй мяч в воротах белорусов побывал абсолютного курьезно. Кендзера в одно касание пробил из пределов штрафной, после чего мяч попал в спину Цыганкова. Рикошетом от Виктора он оказался в воротах.

В итоге Динамо одержало победу со счетом 2:0.

Отметим, что Шахтер тренирует украинский специалист Роман Григорчук. В стартовом составе белорусов вышел украинец Роман Дебелко.

Смотрите видео полного матча Динамо – Шахтер