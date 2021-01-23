Визначився третій суперник київського Динамо на зимових зборах в ОАЕ. Ним стала збірна Йорданії.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх. Національна команда Йорданії перебуває на 95-й позиції в рейтингу ФІФА і є однією з найсильніших азіатських збірних.

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Проведення контрольного матчу заплановано напередодні повернення динамівців до Києва - на неділю, 24 січня. Гра відбудеться на стадіоні The Sevens в Дубаї і почнеться о 17:00 за місцевим часом (15:00 за Києвом).

Що відомо про перший збір Динамо

На перших зборах кияни несподівано поступились польській Легії (2:0). У наступному поєдинку команда Луческу виявилась сильнішою за солігорський Шахтар, який тренує українець Роман Григорчук (2:0). Матч проти Аджману динамівці скасували. Причина – позитивні тести на коронавірус у складі суперника.

Перший етап підготовки до другого кола УПЛ "біло-сині" завершать 26 січня, а вже через три дні 29 січня Динамо відправиться на другий збір до Туреччини, який триватиме аж до 8 лютого.