В аэропорту олимпийских медалистов встречали не только журналисты, но и родные, друзья и украинские болельщики.

Важно Это был очень долгий и тяжелый путь, – Беленюк не смог сдержать слез после взятия "золота"

Правда, из-за карантинных ограничений количество людей, которые хотели встретить Беленюка и Насибова, было ограничено. Украинских спортсменов встречали с цветами и плакатами под крики "Поздравляем!". После теплой встречи с фанатами и родными Жан Беленюк и Парвиз Насибов дали совместную пресс-конференцию для журналистов.

Кому Беленюк посвятил победу

Чемпион Олимпийских игр по греко-римской борьбе признался, что вместе с тренером долго шел к этой награде.

Много разнообразных побед было на нашем пути. Непосредственно перед соревнованиями были травмы, но я очень благодарен тренеру и всем людям, которые поддерживали и верили,

– сказал Беленюк.

Он напомнил, что 5 лет назад, вернувшись с прошлых Олимпийских игр, спортсмен привез серебряную медаль и пообещал добыть золото в будущем. В конце концов, так и случилось.

Беленюк и Насибов прибыли в Киев / Фото Алены Чернецкой (24 канал)

Встреча призеров Жана Беленюка и Парвиза Насибова: смотрите видео