Ушел из жизни прославленный украинский борец греко-римского стиля, старший украинский олимпийский чемпион Иван Богдан. Ему было 92 года.

Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины. "Преданный любимому делу, талантливый спортсмен, мудрый наставник, энергичный и активный человек, яркая личность – таким запомнится навсегда Иван Гаврилович", – говорится в сообщении. Смотрите также У соперников сборной Украины проблемы: капитана Казахстана дисквалифицировали за допинг Что известно об Иване Богдане Богдан становился победителем Олимпийских игр-1960 в Риме в греко-римской борьбе. Он также выигрывал золото чемпионата мира в 1958-м и 1961 годах и трижды становился чемпионом СССР.

Затем Богдан работал тренером. Среди его воспитанников – двукратный олимпийский чемпион Александр Колчинский.

Богдан был почетным членом НОК Украины и членом Академии спорта страны. Видео про Ивана Богдана