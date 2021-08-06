В аеропорту олімпійських медалістів зустрічали не лише журналісти, але й рідні, друзі та українські вболівальники.
Важливо Це був дуже довгий і тяжкий шлях, – Беленюк не зміг стримати сліз після взяття "золота"
Щоправда, через карантинні обмеження кількість людей, які хотіли зустріти Беленюка та Насібова була обмежена. Українських спортсменів зустрічали з квітами та плакатами під крики "Вітаємо!". Після теплої зустрічі з фанатами та рідними Жан Беленюк та Парвіз Насібов дали спільну пресконференцію для журналістів.
Кому Беленюк присвятив перемогу
Чемпіон Олімпійських ігор з греко-римської боротьби зізнався, що разом з тренером довго йшов до цієї нагороди.
Багато різноманітних перемог було на нашому шляху. Безпосередньо перед змаганнями були травми, але я дуже вдячний тренеру та всім людям, які підтримували та вірили,
– сказав Беленюк.
Він нагадав, що 5 років тому, повернувшись з минулих Олімпійських ігор, спортсмен привіз срібну медаль та пообіцяв здобути золото у майбутньому. Зрештою, так і сталося. Також Жан Беденюк додав, що цьогоріч з життя пішов український борець греко-римського стилю, найстарший український олімпійський чемпіон Іван Богдан.
Він змалечку мене виховував та вірив, що я стану чемпіоном Олімпійських ігор. Я хочу присвятити цю медаль йому,
– підсумував спортсмен.
Як зустрічали українських чемпіонів: дивіться відео
Парвіз Насібов пообіцяв здобути золото
Борець та срібний призер Парвіз Насібов зауважив, що спершу засмутився своїм результатом, але, відчувши підтримку, пообіцяв у майбутньому спробувати здобути "золото".
Спробую повторити подвиг Жана та спробую повернутися із золотою медаллю. А наразі я щасливий. Зараз – найкращий момент у моєму житті,
– сказав борець.
Беленюк та Насібов прибули до Києва / Фото Альони Чернецької (24 канал)
Додамо, що Жан Беленюк став призером на Олімпійських іграх 4 серпня. Тоді він розгромив у фіналі угорця Віктора Левінца та приніс Україні таке довгоочікуване "золото". Того ж дня українець Парвіз Насібов провів фінальну сутичку за "золото" Олімпіади-2020 з греко-римської боротьби. 22-річний борець приніс Україні другу срібну нагороду у Токіо.