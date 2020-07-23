Донецкий "Шахтер" проведет несколько спаррингов для поддержания формы футболистов. Игроки уже вернулись в состав после небольшого отпуска, чтобы провести матчи.

Свои поединки "Шахтер" сыграет уже в ближайшие дни, сообщает официальный сайт дончан. Первая встреча состоится 26 июля в Киеве на НСК "Олимпийский", где подопечные Луиша Каштру встретятся с житомирским "Полесьем".

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Переиграют на классе?

Именно НСК "Олимпийский" станет домашней ареной дончан в новом сезоне.

Уже за три дня "горняки" в почти боевом составе встретятся с ровненским "Вересом". Встреча запланирована на 19:00. Команды сыграют на поле спорткомплекса в Святошино. Стартовый свисток судьи прозвучит в 10:30.

Оба соперника дончан в сезоне-2019/20 выступали во Второй лиге.

Матчи будут транслироваться на клубном телеканале Shakhtar TV.

Команда из Донецка собралась уже практически в полном составе. После непродолжительного отпуска вернулись Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрик и Тайсон, восстановился после травмы и работает в общей группе Виктор Коваленко.

Индивидуально занимаются лишь три футболиста, а это Евгений Коноплянка, Манор Соломон и Исмаили.

Полесье в сезоне 2019/20 заняло второе место с 39 очками. "Верес" ж "дышал в спину" команде из Житомира. В их активе 36 набранных пунктов и третье место.

Добавим, что в сезоне 2019/20 "Шахтер" стал досрочным чемпионом УПЛ. Нападающий "горняков" Мораес стал лучшим бомбардиром этого сезона. Он опередил двух динамовцев и игрока "Десны".