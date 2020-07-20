После последнего 32 тура чемпионата Украины было определено лучших бомбардиров этого сезона. В топ-3 два динамовца, но лидером стал игрок "горняков".

По итогам всех поединков нападающий донецкого "Шахтера" Жуниор Мораес стал лучшим бомбардиром УПЛ, пишет 24 канал.

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Лучшие бомбардиры УПЛ

33-летний форвард сборной Украины забил 20 мячей (1 с пенальти) в 27 матчах чемпионата Украины.

На втором месте оказался нападающий "Десны", которая вписала себя в историю и впервые вышла в еврокубки, Александр Филиппов. В его голевой копилке 16 результативных ударов (3 с пенальти) в 30 матчах.

Тройку лидеров замкнул нападающий СК "Днепр-1" Владислав Супряга. Он забил 14 голов, как и лидер "Динамо" Виктор Цыганков. Но арендованный у "Динамо" нападающий провел 24 матча, в то время как Цыганков – 27. Кроме того, Супряга лишь дважды забил с пенальти, в противовес четырем ударам с отметки у его соперника.

Добавим, что Супряга в 2020 году забил 11 голов в 11 матчах. Пять голов пришлись на три последних матча – гол в ворота "Олимпика" и по дублю в ворота "Львова" и "Ворсклы". Именно дубль в последнем матче и позволил ему подняться на третье место.

На пятом месте разместился полузащитник "Шахтера" Марлос с 13 точными ударами.

Лучшие бомбардиры УПЛ 2020 / инфографика УПЛ