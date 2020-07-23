Донецький "Шахтар" проведе декілька спарингів для підтримки форми футболістів. Гравці вже повернулись у склад після невеличкою відпустки, щоб провести матчі.

Свої поєдинки "Шахтар" зіграє вже найближчими днями, повідомляє офіційний сайт донеччан. Перша зустріч відбудеться 26 липня у Києві на НСК "Олімпійський", де підопічні Луїша Каштру зустрінуться з житомирським "Поліссям".

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Переграють на класі?

Саме НСК "Олімпійський" стане домашньою ареною донеччан у новому сезоні.

Вже за три дні "гірники" у майже бойовому складі зустрінуться із рівненським "Вересом". Зустріч заплановано на 19:00. Команди зіграють на полі спорткомплексу в Святошино. Стартовий свисток судді пролунає о 10:30.

Обидва суперники донеччан в сезоні-2019/20 виступали у Другій лізі.

Матчі транслюватимуться на клубному телеканалі Shakhtar TV.

Команда з Донецька зібралася вже практично у повному складі. Після нетривалої відпустки повернулися Андрій Пятов, Сергій Кривцов, Тарас Степаненко, Додо, Алан Патрік і Тайсон, відновився після травми і працює в загальній групі Віктор Коваленко.

Індивідуально займаються лише три футболісти, а це Євген Коноплянка, Манор Соломон й Ісмаїлі.

Полісся у сезоні 2019/20 зайняло друге місце із 39 очками. "Верес" ж "дихав у спину" команді з Житомира. У їх активі 36 набраних пунктів та третє місце.

Додамо, що у сезоні 2019/20 "Шахтар" став достроковим чемпіоном УПЛ. Нападник "гірників" Мораес став найкращим бомбардиром цього сезону. Він випередив двох динамівців та гравця "Десни".