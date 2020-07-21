В соцсетях появились шокирующие фото "Донбасс Арены", домашнего стадиона донецкого "Шахтера". Территория вокруг арены находится в ужасном состоянии

Впечатляющими фотографиями поделился блогер Сеня Анатолич Варм в Facebook. По словам блогера, до военных действий – это было любимое место жителей Донецка. Рядом возле здания находятся парки.

Читайте также: "Александрия" за две минуты вырвала ничью у "Шахтера": видео

Ужасное состояние территории вокруг стадиона

Территория, которая была всегда ухоженная с аккуратно подстриженными газонами, цветами, превратилась в печальное зрелище. Она полностью заросла чертополохом и другими отборными сорняками с человеческий рост.



Заброшенный парк / Facebook

Стадион стал первым стадионом в Восточной Европе, спроектированных и построенным в соответствии со стандартами категории "пять звезд". По аккредитации УЕФА и ФИФА отвечал классу "элит".



Заброшенные парки возле арены / Facebook

Люди в комментариях отметили, что территория не была в таком состоянии даже до строительства стадиона. Также под фотографиями они добавили, что в таком запущенном состоянии в Донецке находятся чуть ли не все зоны отдыха.



Территория возле стадиона "Шахтера" / Facebook

Добавим, что арена вошла в список топ-20 лучших стадионов мира. Родительский дом "Шахтера" занял 18 место в итоговом рейтинге испанского издания Marca.



Любимое место жителей до войны / Facebook

Яркое открытие стадиона

Открытие стадиона состоялось 29 августа 2009 года в День шахтера и День города Донецка. Церемония открытия называлась "Гранд Шоу", которое состояло из двух частей.

Первая – это хореографическое шоу, выступления политических деятелей, певцов и представление футбольного клуба "Шахтер". Вторая – концерт известной американской певицы Бейонсе.

Открытие арены / ФК "Шахтер"

Євро-2012

Общая стоимость проекта стадиона и парка, который расположился вокруг него, составляет 400 миллионов долларов.

Во время чемпионата Европы по футболу 2012 года, который проходил в Украине и Польше, на стадионе сыграли запланированные три матча группового этапа (из них — два матча национальной сборной Украины), четвертьфинал и полуфинал.

УЕФА же заявил, что стадион является лучшим среди всех стадионов для матчей Евро-2012.

Все болельщики хорошо помнят матч против сборной Франции (0:2), когда страшный ливень прервал поединок, который проходил именно в Донецке.



Ливень на матче Украина – Франция/ UEFA

Обстрел арены

В апреле 2016 года на арене побывал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин. Он рассказал, что за стадионом и инфраструктурой клуба ухаживает около 500 работников.

После обстрела боевиками стадион серьезно пострадал. Поврежденный фасад стадиона затянут специальной материей, чтобы визуально не было видно отсутствие определенных секций.

На стадионе расположен гуманитарный штаб, который выдает гуманитарную помощь.