20 июня "Шахтер" в матче 27 тура УПЛ сыграл с "Александрией". "Горняки" стали чемпионами Украины.

Шахтер – Александрия 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пен.), Тете, 60, 78 – Банада, 48, Третьяков, 51 (пен.)

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Уже на 13-й минуте Шендрик задел Мораеса в штрафной и заработал пенальти в собственные ворота. Тайсон пушечным ударом с 11-тиметровой отметки отправил мяч в ворота – 1:0.

Видео гола Тайсона

Уже во втором тайме александрийцы установили паритет в матче. Третьяков навесил с углового, и Банада головой отправил мяч точно в угол – 1:1.

Видео гола Банады

Еще через три минуты команда Владимира Шарана вышла вперед. После прострела с фланга Пятов не дотянулся до мяча, и "круглый" задел руку Матвиенко, который пытался спасти ситуацию.

Третьяков с 11-тиметровой отметки пробил в левый от себя угол, а Пятов упал в противоположный – 1:2.

Видео гола Третьякова

Отыгрался "Шахтер" на 60-й минуте после удачной замены Луиша Каштру. После навеса Сиприано с левого фланга Тете с лету точно пробил в дальний угол в противоход голкиперу.

Видео первого гола Тете

На 78-й минуте тот же Тете оформил дубль и принес "горнякам" досрочное чемпионство в УПЛ. Только вышел на поле Коноплянка и уже навесил с правого фланга, где Тете головой точно пробил в ближний нижний угол – 3:2.

Видео второго гола Тете