Київське Динамо здобуло першу перемогу у 2021 році. Столичний клуб в ОАЕ переміг білоруський Шахтар Солігорськ у товариському поєдинку.

Динамо – Шахтар Солігорськ 2:0

Голи: Клейтон, 51, Циганков, 78

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У першому таймі команди не забивали голів, пише 24 канал. Кияни відкрили рахунок по перерві. Після подачі з кутового м'яч дійшов до бразильця Клейтона.

Літній новачок Динамо ударом головою переправив м'яч у порожні ворота.

Другий м'яч у воротах білорусів побував абсолютного курйозно. Кендзьора в один дотик пробив з меж штрафного, після чого м'яч потрапив у спину Циганкова. Рикошетом від Віктора він опинився у воротах.

У підсумку Динамо здобуло перемогу з рахунком 2:0.

Зазначимо, що Шахтар тренує український фахівець Роман Григорчук. У стартовому складі білорусів вийшов українець Роман Дебелко.

Дивіться відео повного матчу Динамо – Шахтар