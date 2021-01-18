Київське Динамо провело перший матч у 2021 році. У рамках підготовки до другої половини сезону-2020/2021 кияни в ОАЕ програли польській Легії.

Легія – Динамо 2:0

Голи: Пекгарт, 29, 33 (п)

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Першим Динамо у 2021 році засмутив Томаш Пекгарт, пише 24 канал. Досвідчений чеський нападник відзначився після подачі з кутового. Шабанов і Циганков не втримали чеха і той переправив м'яч у ворота ударом головою.

Через три хвилини Легія заробила право на пробиття пенальті. Удар з позначки впевнено реалізував все той же Пекгарт.

Важливо. За Динамо вперше з 2019 року зіграв Артем Бєсєдін. Нападник, який був дискваліфікований на рік за провалений допінг-тест, вийшов у стартовому складі Динамо.

Наприкінці матчу Легія могла зробити рахунок розгромним. Від третього м'яча Динамо врятував героїчний сейв Георгія Бущана. У підсумку поразка Динамо з рахунком 2:0.

Легія – Динамо відео повного матчу

Календар матчів Динамо в ОАЕ