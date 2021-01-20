Київському Динамо доведеться шукати заміну на контрольний матч під час зборів в ОАЕ. Їх матч проти Аджману довелося скасувати.

Товариська зустріч з Аджманом була запланована на п'ятницю, 22 січня. Але як стало відомо у середу, 20 січня, гра не відбудеться. Як повідомили в Динамо, причиною стали позитивні тести на коронавірус у кількох гравців місцевого клубу.

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Чи зіграє Динамо в цей день з іншою командою – ще невідомо. Поки команда готується до товариського матчу проти білоруського Шахтаря. Ця гра запланована на четвер, 21 січня.

Відзначимо, що матч Динамо проти Шахтаря міг не відбутися. Білоруським клубам з державним фінансуванням заборонили закордонні тренувальні збори. Але "гірникам" таки вдалося відправитися до ОАЕ.

Нагадаємо, в першому матчі на зборах Динамо поступилося польській Легії.