Київське Динамо отримало чергового спаринг-партнера на других тренувальних зборах в Туреччині. Їх суперником стане Шкендія (Македонія).

Перший тренувальний збір Динамо проводить в ОАЕ, а от на другий відправиться в сонячну Туреччину. Де на киян чекатиме ряд контрольних матчів перед стартом другого кола УПЛ. Підопічні Мірчі Луческу поміряються силами з Шкендією. Про це повідомляє сайт клубу з Македонії.

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Спаринг-партнер Динамо

Матч запланований на 7 лютого. Також македонський клуб проведе спаринги з іншими українськими командами. Спершу Шкендія зіграє проти Зорі (25 січня), а вже через 5 днів зійдеться з Десною.

На перших зборах кияни несподівано поступились польській Легії (2:0). У наступному поєдинку команда Луческу виявилась сильнішою за солігорський Шахтар, який тренує українець Роман Григорчук (2:0). Матч проти Аджману динамівці скасували. Причина – позитивні тести на коронавірус у складі суперника.

Що відомо про Шкендію? Виступає у найвищому дивізіоні команди. Клуб тричі перемагав у чемпіонаті Македонії, ще два рази здобував Кубок країни та одного разу футболісти команди підіймали над головою Суперкубок Македонії.