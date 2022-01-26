Каждый должен быть патриотом своей страны и знать, где друг, а кто враг, – Мирон Маркевич

Украинский футбольный тренер Мирон Маркевич поддержал инициативу Министерства молодежи и спорта, где украинским спортсменам рекомендовали не фотографироваться с россиянами во время соревнований.

По словам Маркевича, у украинских спортсменов должна быть патриотическая позиция. Тогда бы ситуации, когда в министерстве раздают советы для спортсменов, не возникали бы.

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Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и знать, где друг, а кто враг. Поэтому о каких общих фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать. А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях наивысшего уровня,

– заявил Мирон Маркевич.

До этого схожую позицию высказал и тренер по боксу Дмитрий Сосновский. По его словам, спортсменов, которые высказываются о братании и дружественных народах, нужно возить на передовую – там они бы быстро изменили свое мнение.

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