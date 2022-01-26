За словами Маркевича, в українських спортсменів має бути патріотична позиція. Тоді б ситуацій, коли в міністерстві роздають поради для спортсменів, не виникали б.
Детальніше Українським спортсменам рекомендували не стояти з росіянами на Олімпіаді в Пекіні
Тут і коментувати особливо нічого і, за великим рахунком, не було потреби у таких вказівках. Кожен має бути патріотом своєї країни та чітко знати, де друг, а хто ворог. Тому про які спільні фото, братання з росіянами може йтися, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, що захопила твої землі? Таке не можна прощати. А найкращою відповіддю українських спортсменів на підступи ворога були б їхні перемоги на змаганнях найвищого рівня,
– заявив Мирон Маркевич.
До цього схожу позицію висловив і тренер з боксу Дмитро Сосновський. За його словами, спортсменів, які висловлюються про братання та дружні народи, треба возити на передову – там вони б швидко змінили свою думку.
Звідки виникли рекомендації для українських спортсменів
- У 2021 році в Україні розгорнувся скандал, коли на Олімпіаді-2020 в Токіо українська стрибунка у висоту після змагань фотографувалася з представницею Росії Марією Ласіцкене. При цьому росіянка була без прапора Росії, а лише зі стягом ОКР (Олімпійський комітет Росії). Все через те, що Росія відсторонена від міжнародних змагань, відтак тамтешні спортсмени змушені виступати без прапора, гімну та назви країни.
- Ярослава Магучіх заявила, що у її вчинку не було жодної політичної позиції. А в Міністерстві оборони України (Магучіх представляє один зі спортклубів Міноборони) пообіцяли провести розмову зі спортсменкою.
- Магучіх виявилася не єдиною, хто потрапляв в схожу ситуацію на великих турнірах. Ще у 2018 році під час зимової Олімпіади спільну фотографію з росіянином робив олімпійський чемпіон Олександр Абраменко.
- Вже у 2021 році Абраменко потрапив у скандал, коли заявив, що не вважає Росію однозначним агресором. Абраменко, як і Магучіх, є співробітником Збройних Сил України. Тож після цього йому довелося пояснювати свої слова. Там він заявив, що його неправильно зрозуміли, і що він поважає військових, які захищають Україну на Донбасі.