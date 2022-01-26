За словами Маркевича, в українських спортсменів має бути патріотична позиція. Тоді б ситуацій, коли в міністерстві роздають поради для спортсменів, не виникали б.

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Тут і коментувати особливо нічого і, за великим рахунком, не було потреби у таких вказівках. Кожен має бути патріотом своєї країни та чітко знати, де друг, а хто ворог. Тому про які спільні фото, братання з росіянами може йтися, якщо це країна-агресор, яка вбиває твоїх братів і сестер, що захопила твої землі? Таке не можна прощати. А найкращою відповіддю українських спортсменів на підступи ворога були б їхні перемоги на змаганнях найвищого рівня,

– заявив Мирон Маркевич.

До цього схожу позицію висловив і тренер з боксу Дмитро Сосновський. За його словами, спортсменів, які висловлюються про братання та дружні народи, треба возити на передову – там вони б швидко змінили свою думку.

Звідки виникли рекомендації для українських спортсменів