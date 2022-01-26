По словам Маркевича, у украинских спортсменов должна быть патриотическая позиция. Тогда бы ситуации, когда в министерстве раздают советы для спортсменов, не возникали бы.
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Здесь и комментировать особо нечего и, по большому счету, не было необходимости в таких указаниях. Каждый должен быть патриотом своей страны и знать, где друг, а кто враг. Поэтому о каких общих фото, братании с россиянами может идти речь, если это страна-агрессор, убивающая твоих братьев и сестер, захватившая твои земли. Такое нельзя прощать. А лучшим ответом украинских спортсменов на происки врага были бы их победы на соревнованиях наивысшего уровня,
– заявил Мирон Маркевич.
До этого схожую позицию высказал и тренер по боксу Дмитрий Сосновский. По его словам, спортсменов, которые высказываются о братании и дружественных народах, нужно возить на передовую – там они бы быстро изменили свое мнение.
Откуда возникли рекомендации для украинских спортсменов
- В 2021 году в Украине разразился скандал, когда на Олимпиаде-2020 в Токио украинская прыгунья в высоту после соревнований фотографировалась с представительницей России Марией Ласицкене. При этом россиянка была без флага России, а только с флагом ОКР (Олимпийский комитет России). Все потому, что Россия отстранена от международных соревнований, поэтому ее спортсмены вынуждены выступать без флага, гимна и названия страны.
- Ярослава Магучих заявила, что в ее поступке не было никакой политической позиции. А в Министерстве обороны Украины (Магучих представляет один из спортклубов Минобороны) пообещали провести разговор со спортсменкой.
- Магучих оказалась не единственной, кто попадал в похожую ситуацию на крупных турнирах. Еще в 2018 году во время зимней Олимпиады общую фотографию с россиянином делал олимпийский чемпион Александр Абраменко.
- Уже в 2021 году Абраменко попал в скандал, заявив, что не считает Россию однозначным агрессором. Абраменко, как и Магучих, является сотрудником Вооруженных Сил Украины. После этого ему пришлось объяснять свои слова. Там он заявил, что его неправильно поняли, и что он уважает военных, защищающих Украину на Донбассе.