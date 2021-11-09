Абраменко: Страдают только люди – что с нашей стороны, что с их

33-летний спортсмен сказал, что ему неоднозначно том, что Россия – агрессор, который захватил Крым и развязал войну на востоке Украины.

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Нет, неоднозначно. Не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что все это спланировано,

– отметил Абраменко.

Спортсмен добавил, что в войне на востоке Украины заинтересованы несколько сторон.

"Да. И не только с нашей или с их стороны. Есть еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы", – сказал Абраменко.

В то же время Александр не смог ответить на вопрос, кого он имеет в виду под "заинтересованными сторонами".

"Я не знаю, кто там что выдумал. Я же не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их", – заявил фристайлист.

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Абраменко: когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет

Олимпийский чемпион отметил, что его супруга, имеющая российское гражданство, также неоднозначно относится к ситуации. Абраменко заявил, что все воспринимает скептически.

Я все скептически воспринимаю. Не знаю, кому верить. Разумеется, когда показывают, что творится в АТО, меня злость берет. Но я адекватный человек. Если меня во дворе покусает одна собака, я же не буду потом всех отстреливать. Я не очень интересуюсь этой ситуацией. Восьмой год уже не могут решить вопрос. Не понимаю, что происходит,

– сказал Александр.

В завершение Абраменко заявил, что не понимает, почему война не прекращается.

"Согласен, что были и более длительные войны. Но для меня, в принципе, непонятно, как можно воевать. Как можно не договориться о чем-то? Тем более с соседями. Из-за этого сложно оценивать все это, ведь я не знаю сути, правды. Я ничего не знаю, поэтому отвечать трудно", – резюмировал фристайлист.

Александр Абраменко, кроме победы на Олимпиаде в 2018 году, получил "серебро" чемпионата мира 2019 года. На Олимпийских играх в Сочи спортсмен занял 6 место.