Легендарный украинский тренер, через руки которого прошли Александр Усик, Василий Ломаченко, Денис Беринчик, Александр Гвоздик, Андрей Котельник и другие наши знаменитые боксеры, горячо поддерживает эти рекомендации.

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"Такое решение напрашивалось давно, ведь война длится не год и не пять. И почти каждый день в этой войне с Россией гибнут украинцы. Будь моя воля, я бы вообще не позволял украинским спортсменам стоять на одном пьедестале почета с победителями-россиянами на чемпионатах, где еще не запрещен гимн России", – начал он.

Какое может быть уважение к стране-агрессору, которая убивает моих братьев и сестер, захватывает чужие территории? А тем, кто утверждает, что мы один народ, братья, и делает совместные фото с россиянами, я бы посоветовал побывать на передовой. Уверен, они сразу изменили бы свое мнение,

– сказал Сосновский.

Также он привел пример из своего опыта работы в национальной команде.

"Я более десяти лет возглавлял сборную Украины, и мы часто практиковали совместные сборы с боксерами других стран. Но о проведении тренировок с россиянами даже не задумывались. Семеро ребят, которые тренировались в нашем боксерском зале, принимали участие в боевых действиях на Востоке страны. Слава Богу, все вернулись живыми", – поделился рассказом тренер.

Коротко о рекомендациях украинским олимпийцам