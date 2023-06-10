Карпаты подвергли критике Хакима Зиеша. Львовский коллектив попытался разъяснить марокканскому футболисту, почему он совершил глупость.

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Почувствовал вкус кровавых рублей

Лидер сборной Марокко, которая засияла на проходившем в Катаре чемпионате мира-2022, Хаким Зиеш отметился бессмысленным и бездумным поступком. Игрок Челси стал в один ряд футболистов, решивших почтить россиян, в частности такую ерунду в свой актив записали два футболиста Барселоны Серхио Роберто и Алехандро Бальде, записавшие приветливое видеообращение к болельщикам из страны-агрессора. Зиеш же пошел гораздо дальше – Хаким очно решил посетить россиян, уехав в Москву.

Карпаты решили отреагировать на абсурд со стороны мировой звезды футбола. Львовский коллектив провел параллель между действиями Зиеша так его страны – январь 2023-го: Марокко стало первой африканской страной, которая направила военную помощь Украине в войне против российских оккупантов, июнь 2023-го: марокканский футболист Хаким Зиеш посетил русский россиян. "Львы" решили задать футболисту короткий вопрос, на который нелегко будет ответить: "Съешь, какие на вкус кровавые российские рубли?".

К тому же Карпаты привели Зиешу в пример его одноклубника Михаила Мудрика, намекая на то, что его партнер по команде – гражданин страны, которая каждый день страдает и ведет борьбу с агрессией России. Львовский коллектив напомнил Хакиму, что Мудрик также приложил руку к ускорению победы Украины, поскольку Михаил ранее опубликовал фото, на котором изображена артиллерийская мина с красноречивой надписью : "Теплый привет от Мудрика М.", которая адресовалась агрессорам