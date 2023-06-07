В конце мая в сети появилось видео, на котором игроки Барселоны Алекс Бальде и Серджи Роберто благодарят российских болельщиков за поддержку и обещают им скоро встретиться. Отвратительный ролик вызвал волну осуждения в украинском обществе. Свое мнение по поводу поступка любителей "хороших русских" высказал вновь назначенный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

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Ребров: Испанцы живут своей жизнью

Ребров считает, что испанские футболисты не слишком озабочены войной в Украине. Ужасы, через которые каждый день проходит украинский народ, их мало беспокоят.

"Эти футболисты не чувствуют того, что чувствуем мы. Случившегося в Украине.

Поэтому они живут своей личной жизнью, не очень беспокоятся о том, что происходит в нашей стране.

Это неприятно, когда в нашей стране идет война, а они поддерживают болельщиков из страны-агрессора", – сказал Ребров.

Яркий пример тому форвард Барселоны Роберт Левандовский. Поляк осудил действия своих партнеров по команде за необдуманный поступок. Однако это не помешало Левандовскому сфотографироваться с российским теннисистом Данилом Медведевым во время Гран-при Испании.

Напомним, что 7 июня Сергей Ребров официально возглавил национальную сборную Украины. Свой первый матч во главе "сине-желтых" Ребров проведет 12 июня против сборной Германии.