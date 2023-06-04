Свое "гостеприимство" для захватчиков решил продемонстрировать и Михаил Мудрик. Украинец решил согреть россиян в эти холодные летние вечера.

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Украина – гостеприимная нация, но есть нюанс

Вингер сборной Украины и лондонского Челси опубликовал фото, на котором изображена артиллерийская мина для стрельбы из миномета, на которой написано: "Теплый привет от Мудрика М".



Привет оккупантам от Мудрика / Скриншот из инстаграма футболиста

Напомним. Михаил Мудрик этой зимой перешел из Шахтера в лондонский Челси за рекордную сумму для украинских футболистов.

Что известно об игре Мудрика после трансфера в английский клуб