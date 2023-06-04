Свое "гостеприимство" для захватчиков решил продемонстрировать и Михаил Мудрик. Украинец решил согреть россиян в эти холодные летние вечера.
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Украина – гостеприимная нация, но есть нюанс
Вингер сборной Украины и лондонского Челси опубликовал фото, на котором изображена артиллерийская мина для стрельбы из миномета, на которой написано: "Теплый привет от Мудрика М".
Привет оккупантам от Мудрика / Скриншот из инстаграма футболиста
Что известно об игре Мудрика после трансфера в английский клуб
Мудрик в футболке Челси 17 раз выходил на поле в сезоне-2022/23, у которых не отмечался голами, но совершил 2 ассиста. Вошел в тройки самых быстрых игроков АПЛ. Челси по итогам сезона занял 12-е место в турнирной таблице АПЛ.