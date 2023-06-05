Правый вингер сборной Марокко Хаким Зиеш приедет в Москву, чтобы поучаствовать в "цирке шапито". Одноклубник нашего Михаила Мудрика по Челси будет наблюдать за выставочным матчем, сообщает 24 Канал со ссылкой на московский Спартак.

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Зиеш будет сидеть рядом с бывшим игроком сборной Нидерландов, а ныне московским Спартаком Квинси Промесом, который отмечается своими скандальными поступками. Он испытывает проблемы с законодательством Нидерландов, также Промеса подозревают в покушении на убийство и торговлю наркотическими веществами.

На арене Спартака сойдутся коллективы с "очень" затейливыми названиями - Бей беги и Народная команда со стороны скамейки запасных российского клуба. Россияне снова отличились своей фантазией.



Хаким Зиеш приедет на выставочный матч в Россию / Фото московского Спартака

Напомним, что россиянам ничего не остается, как играть на своих "болотах". Ведь сборные и клубы отстранены от футбольных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за полномасштабной войны в Украине, которую развязала их Россия.

Отметим, что Зиеш выступает за Челси с лета 2020 года, когда перебрался из Аякса. В сезоне-2022/2023 марокканец провел за "синих" 24 матча, в которых отдал 3 голевых передачи.