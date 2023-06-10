Карпати розкритикували Хакіма Зієша. Львівський колектив спробував роз'яснити марокканському футболісту, чому він вчинив дурницю.

Варте уваги Вирішив погратися у дурника: зрадник виявив бажання знову зіграти у футболці збірної України

Відчув смак кривавих рублів

Лідер збірної Марокко, яка засяяла на чемпіонаті світу-2022, який проходив у Катарі, Хакім Зієш відзначився безглуздим та бездумним вчинком. Гравець Челсі став в один ряд футболістів, які вирішили вшанувати росіян, зокрема такі дурниці у свій актив записали два футболісти Барселони Серхіо Роберто та Алехандро Бальде, які записали привітне відеозвернення до вболівальників з країни-агресора. Зієш ж пішов набагато дальше – Хакім очно вирішив відвідати росіян, поїхавши у Москву.

Карпати вирішили у свою чергу відреагувати на абсурд зі сторони світової зірки футболу. Львівський колектив провів паралель між діяннями Зієша так його країни – січень 2023-го: Марокко стало першою африканською країною, яка надіслала військову допомогу Україні у війні проти російських окупантів, червень 2023-го: марокканський футболіст Хакім Зієш відвідав російську столицю – Москву, щоб розважити росіян. "Леви" вирішили задати футболісту коротке питання, на яку не легко буде відповісти: "Зієш, які на смак криваві російські рублі?".

До того ж Карпати навели Зієшу в приклад його одноклубника Михайла Мудрика, натякаючи на те, що його партнер по команді – громадянин країни, яка кожного дня страждає та веде боротьбу з агресією Росії. Львівський колектив нагадав Хакіму, що Мудрик також приклав руку до прискорення перемоги України, оскільки Михайло раніше опублікував фото, на якому зображена артилерійська міна з красномовним написом: "Теплий привіт від Мудрика М.", яка адресувалася агресорам.