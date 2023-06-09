Иван Ордец выразил желание снова сыграть в футболке сборной Украины. Однако футболисту-изменнику такое счастье и близко не светит.

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Иуда проснулся

Иван Ордец, возможно, выпил пилюлю, которая помогла ему забыть о том, что происходило в мире на протяжении многих лет. Игрок, успевший поиграть на России и не осудивший войну, изъявил желание вернуться в ряды главной команды страны. Футболист не считает абсурдным то, что предатели вообще не должны играть в "сине-желтой" футболке, а не то, что хотя бы намекать на свое ненужное никому возвращение.

Конечно, я могу, я готов играть в сборной. Я хочу, конечно. Но я не могу сам себя вызвать туда. Это зависит от главного тренера. Если он сочтет нужным вызвать меня, то вызовет,

– сказал Ордец.

Самый абсурдный абсурд

Иван Ордец, игравший за национальную сборную Украины до 2018 года (отыграл) 12 матчей, хочет вернуться в ряды "сине-желтых". Защитник перестал вызываться в ряды главной команды страны после того, как в 2019 году перебрался в Динамо из Москвы. Тогда футболист уверенно чувствовал себя в России даже тогда, когда страна-агрессор развязала полномасштабную войну на территории нашего государства.

К тому же защитник никак не высказался о войне, а в тот момент, когда террористы совершали ужасы с его родным городом Волновахой, он невинно находился на корпоративе московского коллектива, кайфуя от жизни и веселья со своими русскими одноклубниками. Футболист все же отреагировал на события в Украине, однако продолжал "кормить" Россию еще несколько месяцев после начала полномасштабной войны. После скандала Ордец свою "молчаливую" позицию не изменил и перебрался в немецкий Бохум, однако его репутацию это, конечно же, не спасло.