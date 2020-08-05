"Карпаты" все еще могут выступить в Первой лиге в следующем сезоне
Львовские "Карпаты" в данный момент находятся среди потенциальных кандидатов на выступление в следующем сезоне Первой лиги, однако решение по этому поводу еще не принято.
Об этом сообщает Sport Arena. Сейчас известно, что "Карпаты" начнут новый сезон во Второй лиге.
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Руководить командой с нового сезона будет Роман Гнатив. На прошлой неделе "Карпаты" расстались с главным тренером Романом Санжаром.
5 августа львовяне объявили о ребрендинге. В клубе обновили эмблему, сделав новый логотип более минималистичным с использованием только белого и зеленого цветов.
"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно
"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.
По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- засчитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- засчитать "Карпатам" в матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.