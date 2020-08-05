Львовские "Карпаты" в данный момент находятся среди потенциальных кандидатов на выступление в следующем сезоне Первой лиги, однако решение по этому поводу еще не принято.

Об этом сообщает Sport Arena. Сейчас известно, что "Карпаты" начнут новый сезон во Второй лиге.

Читайте также: Известный журналист Болотников будет директором по стратегическому развитию "Карпат"

Руководить командой с нового сезона будет Роман Гнатив. На прошлой неделе "Карпаты" расстались с главным тренером Романом Санжаром.

5 августа львовяне объявили о ребрендинге. В клубе обновили эмблему, сделав новый логотип более минималистичным с использованием только белого и зеленого цветов.

"Карпаты" исключили из УПЛ: что известно

"Карпаты" официально исключены из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. Сейчас "Карпаты" хотят начать сезон 2020/21 в Первой лиге.

По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения: