"Карпаты" официально исключили из УПЛ
Футбольный клуб "Карпаты" официально исключен из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.
Как информирует сайт УАФ, КДК рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки "Карпат" на матч 24-го и 29-го тура против "Мариуполя".
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По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:
- защитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;
- исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;
- защитать "Карпатам" в оставшихся матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.
Пока не известно, лишат ли "Карпаты" профессионального статуса. Вероятно, следующий сезон "львы" начнут в Первой лиге.
Что случилось с "Карпатами"?
В клубе заявляют, что не имеют денег для продолжения жизнедеятельности команды. СМИ пишут, что проблема "Карпат" не только в финансах. Клуб хочет избавиться от влияния олигарха Игоря Коломойского. Также у "Карпат" 5 миллионов долларов долга.