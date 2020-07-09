Футбольный клуб "Карпаты" официально исключен из украинской Премьер-лиги (УПЛ). Решение принято 9 июля на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

Как информирует сайт УАФ, КДК рассмотрел дело по заявлению УПЛ относительно неявки "Карпат" на матч 24-го и 29-го тура против "Мариуполя".

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По результатам рассмотрения дела были приняты следующие решения:

защитать "Карпатам" два технических поражения, а "Мариуполю" – две победы;

исключить ФК "Карпаты" (Львов) из соревнований УПЛ сезона-2019/2020 за повторную неявку на матч без уважительной причины;

защитать "Карпатам" в оставшихся матчах, которые осталось сыграть после повторной неявки, технические поражения, а командам-соперницам – технические победы.

Пока не известно, лишат ли "Карпаты" профессионального статуса. Вероятно, следующий сезон "львы" начнут в Первой лиге.