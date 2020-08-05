Львівські "Карпати" в даний момент знаходяться серед потенційних кандидатів на виступ в наступному сезоні Першої ліги, однак рішення з цього приводу ще не прийнято.

Про це повідомляє Sport Arena. Наразі відомо, що "Карпати" розпочнуть новий сезон у Другій лізі.

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Керувати командою з нового сезону буде Роман Гнатів. Минулого тижня "Карпати" розлучилися з головним тренером Романом Санжар.

5 серпня львів'яни оголосили про ребрендинг. У клубі оновили емблему, зробивши новий логотип більш мінімалістичним з використанням лише білого і зеленого кольорів.

"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо

"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.

За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення: