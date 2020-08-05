"Карпати" все ще можуть зіграти в Першій лізі у наступному сезоні
Львівські "Карпати" в даний момент знаходяться серед потенційних кандидатів на виступ в наступному сезоні Першої ліги, однак рішення з цього приводу ще не прийнято.
Про це повідомляє Sport Arena. Наразі відомо, що "Карпати" розпочнуть новий сезон у Другій лізі.
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Керувати командою з нового сезону буде Роман Гнатів. Минулого тижня "Карпати" розлучилися з головним тренером Романом Санжар.
5 серпня львів'яни оголосили про ребрендинг. У клубі оновили емблему, зробивши новий логотип більш мінімалістичним з використанням лише білого і зеленого кольорів.
"Карпати" виключили з УПЛ: що відомо
"Карпати" офіційно виключено з української Прем'єр-ліги (УПЛ). Рішення прийнято 9-го липня на засіданні Контрольно-дисциплінарного комітету Української асоціації футболу. Наразі "Карпати" хочуть почати сезон 2020/21 у Першій лізі.
За результатами розгляду справи були прийняті наступні рішення:
- зарахувати "Карпатам" дві технічні поразки, а "Маріуполю" – дві перемоги;
- виключити ФК "Карпати" (Львів) зі змагань УПЛ сезону-2019/2020 за повторну неявку на матч без поважної причини;
- зарахувати "Карпатам" у матчах, що залишилося зіграти після повторної неявки, технічні поразки, а командам-суперницям – технічні перемоги.