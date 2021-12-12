Наступний бій Камбососа відбудеться у 2022 році
Ломаченко та Коммі провели в ринзі 12 раундів й український боксер здобув переконливу перемогу одноголосним рішенням суддів.
До теми Ломаченко впевнено переміг Коммі, відправивши ганця в один нокдаун
Камбосос назвав відмінним поєдинок Ломаченка проти Коммі. Він сказав, що тепер Василь – один з його потенційних суперників.
Серед інших боксерів – Камбосос згадав про Девіна Хейні, Джервонту "Танка" Девіса та Раяна Гарсію.
Відмінний боксерський поєдинок Ломи, який ставить його на рівні з Хейні, Танком та Раяном, навіть після його поразки у бою проти Теофімо. Респект Коммі, воїну, який добре тримався. З нетерпінням чекаю бою з одним із них у 2022 році, від імені імператора,
– написав Камбосос та опублікував картинку.
Камбосос чекає на наступного суперника / Фото Lunatoonboxing
Ломаченко – Камбосос: головне
- Австралієць Камбосос побив Теофімо Лопеса та відібрав в американця титули WBO, WBA, IBF, WBC Franchise.
- Перед зустріччю Ломаченка з Коммі австралієць заявив, що дасть шанс українському боксеру. Камбосос хоче провести свій наступний бій в Австралії.
- На бій Ломаченка та Камбососа натякнув президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Варкарсель. Він хоче провести поєдинок в Австралії.