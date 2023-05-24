Кругленькая сумма: Хейни получил штраф за грубый толчок Ломаченко

Американский боксер Девин Хейни отметился скандальным поведением во время дуэли взглядов накануне мегафайта с Ломаченко. Наказание прилетело к абсолютному чемпиону достаточно быстро.

В преддверии мегафайта в Лас-Вегасе боксеры провели традиционную дуэль взглядов. Во время обязательной предматчевой процедуры Хейни не сдержался и резко толкнул Ломаченко.

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Уже тогда стало известно, что абсолютный чемпион получит штраф за свое поведение. Сумму наказания Хейни обнародовал в обращении к Ломаченко.

Скажи комиссии, чтобы они вернули мне 400 тысяч за тот толчок,

– написал американец.

Что же так разозлило чемпиона