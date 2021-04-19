12 клубов-основателей футбольной Суперлиги представляют лишь три чемпионата: Англии (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси и Арсенал), Испании (Реал, Барселона и Атлетико) и Италии (Ювентус, Интер и Милан).

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Решение этих клубов получило шквал критики. УЕФА и национальные чемпионаты угрожают командам дисквалификацией. Если же до этого дойдет дело, то турнирные таблицы подвергнутся значительным изменениям.

Некоторые футбольные команды из тех чемпионатов уже высказались за то, чтобы "бунтовщиков" дисквалифицировали.

Лига чемпионов

Победителем турнира будет признан французский ПСЖ. Без матчей. Команда не попала в число клубов Суперлиги, в отличие от трех других участников полуфинала Лиги чемпионов – МанСити, Челси и Реал.

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Лига Европы

Здесь в полуфинале тоже представлены два клуба из Суперлиги – Манчестер Юнайтед и Арсенал. В случае их дисквалификации в финал пройдут итальянская Рома и испанский Вильярреал. Они и должны, в таком случае, определить победителя.

АПЛ

Значительным изменениям подвергается турнирная таблица именно чемпионата Англии. Ведь здесь сразу шесть клубов могут получить дисквалификацию. В таком случае на первое место выйдет Лестер. А вторым окажется Вест Хэм. Третье место достанется Эвертону, который пока на седьмом месте в турнирной таблице. Лидс, который пока десятый, запрет первую четверку.

Ла Лига

Довольно простая ситуация в Испании. Ведь под дисквалификацию попадают первые три команды в турнирной таблице. Поэтому на первое место выйдет Севилья. Вильярреал станет вторым, а третье место получит Бетис.

Стоит добавить, что Бетис на официальном сайте даже опубликовал турнирную таблицу без Атлетико, Реала и Барселоны, а команда была на третьем месте. Но впоследствии это объяснили технической проблемой.

Серия А

Одним из клубов, который выступил за дисквалификации команд Суперлиги, стала итальянская Аталанта. И не удивительно. Ведь "бергамаско" пока третьи в турнирной таблице (накануне они обыграли Ювентус благодаря голу украинца Руслана Малиновского). А опережают их Интер и Милан. Поэтому в таком случае они могут стать чемпионами. Серебряные награды достанутся Наполи. Третьим финиширует Лацио.