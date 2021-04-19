12 клубів-засновників футбольної Суперліги представляють лише три чемпіонати: Англії (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Челсі та Арсенал) Іспанії (Реал, Барселона та Атлетіко) та Італії (Ювентус, Інтер та Мілан).

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Рішення цих клубів отримало шквал критики. УЄФА та національні чемпіонати погрожують командам дискваліфікацією. Якщо таки до цього дійде справа, то турнірні таблиці зазнають чималих змін.

Деякі футбольні команди з тих чемпіонатів вже висловилися за те, щоб "бунтівників" дискваліфікували.

Ліга чемпіонів

Переможцем турніру буде визнаний французький ПСЖ. Без матчів. Команда не потрапила в число клубів Суперліги, на відміну від трьох інших учасників півфіналу Ліги чемпіонів – МанСіті, Челсі та Реалу.

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Ліга Європи

Тут у півфіналі теж представлено два клуби із Суперліги – Манчестер Юнайтед та Арсенал. У випадку їх дискваліфікації у фінал пройдуть італійська Рома та іспанський Вільярреал. Вони й повинні, у такому разі, визначити переможця.

АПЛ

Чималих змін зазнає турнірна таблиця саме чемпіонату Англії. Адже тут одразу шість клубів можуть отримати дискваліфікацію. В такому випадку на перше місце вийде Лестер. А другим опиниться Вест Хем. Третє місце дістанеться Евертону, який поки на сьомому місці в турнірній таблиці. Лідс, який поки десятий, замкне першу четвірку.

Ла Ліга

Доволі проста ситуація в Іспанії. Адже під дискваліфікацію потрапляють перші три команди в турнірній таблиці. Відтак на перше місце вийде Севілья. Вільярреал стане другим, а третє місце отримає Бетіс.

Варто додати, що Бетіс на офіційному сайті навіть опублікував турнірну таблицю без Атлетіко, Реалу та Барселони, а команда була на третьому місці. Але згодом це пояснили технічною проблемою.

Серія А

Одним з клубів, який виступив за дискваліфікацію команд Суперліги, стала італійська Аталанта. І не дивно. Адже "бергамаски" поки треті в турнірній таблиці (напередодні вони обіграли Ювентус завдяки голу українця Руслана Маліновського). А випереджають їх Інтер та Мілан. Тож у такому разі вони можуть стати чемпіонами. Срібні нагороди дістануться Наполі. Третім фінішує Лаціо.