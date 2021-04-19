Топовые клубы Европы давно выступали за изменение формата Лиги чемпионов. Английским, итальянским и испанским клубам было мало места в турнире. Некоторые не могли попасть туда из-за собственных неудачных выступлений во внутренних чемпионатах.

Примечательно Европейские клубы объявили о создании Суперлиги: все, что следует знать об этом турнире

Поэтому в УЕФА решили изменить формат турнира. Его запланировали представить 19 апреля.

В новом формате турнира на основной стадии выступят 36 команд. До этого было 32 команды, которые делили на 8 групп.

"Элитные" клубы, которые не смогли пройти квалификацию, смогут получить дополнительные приглашения, так называемые wild-card.

В новом турнире решили отказаться и от разделения на группы. Каждая команда сыграет как минимум десять матчей. Это увеличит доходы клубов от проведения матчей.

Восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Команды, занявшие места с 9 до 24, сыграют дополнительный раунд для попадания в плей-офф. Команды с 25 и до 36 места - выбывают.

Новый формат турнира должен быть внедрен с сезона 2024/2025.

В УЕФА планировали именно 19 апреля объявить об изменениях в формате Лиги чемпионов. Но за день до этого, 18 апреля, 12 топовых клубов Европы объявили о создании Суперлиги. В число клубов-основателей вошли английские Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал, Челси и Тоттенхэм, испанские Реал, Барселона и Атлетико, а также итальянские Ювентус, Интер и Милан.

Матчи Суперлиги должны проходить тогда же, когда и игры Лиги чемпионов.

В УЕФА уже пригрозили клубам исключением из всех турниров, в том числе и из национальных чемпионатов, если они таки создадут Суперлигу.