"Выбора великого не было": Ярмоленко открыл занавес, повлиявший на его переход в Аль-Айн
Источник:Вацко Live
Андрей Ярмоленко рассказал, был ли такой интерес к его персоне со стороны иностранных клубов. Новоиспеченный футболист Аль-Айна опроверг эти слухи.
Ярмоленко: Не было 20 клубов, которые хотели подписать меня
13 июля капитан сборной Украины официально покинул дождливую Англию для выступлений в солнечном ОАЭ. Такой переход Андрея Ярмоленко стал несколько неожиданностью для всех украинцев. Теперь футболист вдурь поработает под руководством Сергея Реброва.
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Сам Ярмоленко рассказал, что как раз работа с бывшим тренером Динамо была одним из факторов, повлиявших на его переход в Аль-Айн. Перед этим Андрей беседовал с Ребровым, который тепло отозвался об уровне местного чемпионата.
До этого ежедневно в СМИ появлялась информация об интересе к 32-летнему правому вингеру со стороны многих европейских клубов. Но после трансфера в ОАЭ Ярмоленко опроверг эти слухи.
Я могу сказать, что не было 20 клубов, которые хотели меня подписать. Выбора большого не было. Логика перехода в Аль-Айн? Во-первых, мои дети будут жить в хорошем месте. Там будет английская школа. Во-вторых, это фактор Реброва. Я хорошо знаю Сергея Станиславовича,
– рассказал украинский футболист.
"Конечно, я его спрашивал об уровне футбола, уровне чемпионата. Ребров сказал, что я буду удивлен, что будет интересно. Я считаю, что принял правильное решение. Буду играть в футбол, а семья будет со мной", - добавил Андрей.
Напомним, что больше всего СМИ сватали Ярмоленко в турецкий чемпионат, который вроде бы был приоритетом номер один для Андрея. Также была информация о возможном возвращении футболиста в Динамо.
- Ярмоленко после четырех лет покинул Вест Хэм. Андрей тепло простился с английским клубом, который в ответ вспомнил гол Ярмолы в ворота Севильи в Лиге Европы.
- Украинец подписал контракт с Аль-Айном сроком на один год – до 30 июня 2023 года. Перешел футболист в ОАЭ по правам свободного агента.