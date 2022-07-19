"Выбора великого не было": Ярмоленко открыл занавес, повлиявший на его переход в Аль-Айн

Андрей Ярмоленко рассказал, был ли такой интерес к его персоне со стороны иностранных клубов. Новоиспеченный футболист Аль-Айна опроверг эти слухи.

Ярмоленко: Не было 20 клубов, которые хотели подписать меня

13 июля капитан сборной Украины официально покинул дождливую Англию для выступлений в солнечном ОАЭ. Такой переход Андрея Ярмоленко стал несколько неожиданностью для всех украинцев. Теперь футболист вдурь поработает под руководством Сергея Реброва.

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Сам Ярмоленко рассказал, что как раз работа с бывшим тренером Динамо была одним из факторов, повлиявших на его переход в Аль-Айн. Перед этим Андрей беседовал с Ребровым, который тепло отозвался об уровне местного чемпионата.

До этого ежедневно в СМИ появлялась информация об интересе к 32-летнему правому вингеру со стороны многих европейских клубов. Но после трансфера в ОАЭ Ярмоленко опроверг эти слухи.

Я могу сказать, что не было 20 клубов, которые хотели меня подписать. Выбора большого не было. Логика перехода в Аль-Айн? Во-первых, мои дети будут жить в хорошем месте. Там будет английская школа. Во-вторых, это фактор Реброва. Я хорошо знаю Сергея Станиславовича,

– рассказал украинский футболист.

"Конечно, я его спрашивал об уровне футбола, уровне чемпионата. Ребров сказал, что я буду удивлен, что будет интересно. Я считаю, что принял правильное решение. Буду играть в футбол, а семья будет со мной", - добавил Андрей.

Напомним, что больше всего СМИ сватали Ярмоленко в турецкий чемпионат, который вроде бы был приоритетом номер один для Андрея. Также была информация о возможном возвращении футболиста в Динамо.