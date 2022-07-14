"Это яркий момент для всех в клубе"
"Молотобойцы" ответили на публикацию украинского футболиста в твиттере. Вест Хэм поблагодарил в ответ и пожелал удачи Андрея.
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Также английский клуб заверил, что гол Ярмоленко в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы в ворота Севильи навсегда останется в клубной истории.
В том матче украинец забил на 112-й минуте и вывел Вест Хэм в четвертьфинал еврокубкового турнира (2:0).
Спасибо за все! Мы никогда не забудем твой гол Севильи. Это яркий момент для всех в клубе. Удачи в новой команде,
– ответила прессслужба Вест Хэма.
Напомним, что Ярмоленко отдал английскому клубу четыре года своей карьеры.
- 13 июля Ярмоленко был официально представлен игроком Аль-Айна. Правый вингер подписал контракт с эмиратским клубом на год.
- Андрей снова поработает под руководством Сергея Реброва, с которым работал в Динамо.