Игрок и клуб достигли договоренности

Сначала о возвращении Ярмоленко заявил турецкий журналист Эртан Сузгун. По его информации, руководство украинского гранда и сам 32-летний лидер сборной Украины достигли принципиальной договоренности.

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Эту информацию сообщил и автор проекта "Бомбардир" Роман Бебех, футболист уже пообщался с Мирчей Луческу. Тренер хочет видеть его в Динамо.

Ранее СМИ писали, что украинец может перебраться в турецкую Суперлигу, или перейти в английский Фулгем.

Карьера Ярмоленко

32-летний футболист в прошлом сезоне играл за Вест Хэм. Он оставил команду на правах свободного агента.

В прошлом сезоне АПЛ Андрей принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.

Всего украинец сыграл в 84 матчах за лондонцев, в которых отличился 13 голами и 7 ассистами.

Кстати говоря. Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2007 по 2017 год. Вместе с командой он трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок страны и трижды – Суперкубок.