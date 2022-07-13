Ярмоленко: Благодарю вас всех, ваш Ярмо

Правый вингер отдал английскому клубу четыре года своей футбольной жизни. Хотя Андрей Ярмоленко и не заиграл в Вест Хэме из-за травм и решений тренерского штаба, но когда выходил на поле, то показывал себя с лучшей стороны.

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13 июля украинский футболист перебрался в Аль-Айн, но не забыл поблагодарить бывшего клуба. Ярмоленко отметил Вест Хэм, который поддерживал его во времена, когда у него не слишком выходило в футбольной карьере. Андрей опубликовал щемящую публикацию на своей странице в твиттере, добавив фото с матчей за английский клуб.

Благодарю всех болельщиков и сотрудников Вест Хэма за всю вашу поддержку в течение всего времени, когда ничего не получалось. Но было много счастливых и приятных моментов, за которые я благодарен всем, кто был со мной и поддерживал меня. Благодарю вас всех, ваш Ярмо,

– написал украинский футболист.

Карьера Андрея Ярмоленко в Вест Хэме

В июле 2018 года Ярмоленко поставил свою подпись под контрактом с "молотобойцами".

Тогда Андрей ради такого трансфера покинул дортмундскую Боруссию. Однако не смог сыграть в Вест Хэме.

В своем последнем сезоне за Вест Хэм украинец сыграл 32 матча, в которых отличился 3 голами и ассистами.

Покинул английский клуб на правах свободного агента.

К слову. С Аль-Айном Андрей Ярмоленко подписал годовалый контракт.