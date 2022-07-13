Неожиданный выбор украинца

В арабский клуб Ярмоленко перешел на правах свободного агента, статус которого получил по истечении срока действия контракта с Вест Хэмом. Контракт украинца с Аль-Айном рассчитан на год.

Читайте также Ярмоленко и Сидорчук по собственной инициативе помогли ВСУ, – лидер ультраса Динамо

Эффектный проморолик

Ранее сообщалось, что Ярмоленко общался с руководством Динамо, чтобы вернуться к "бело-синим", однако стороны не смогли согласовать детали сотрудничества.

СМИ также писали, что украинец может перебраться в турецкую Суперлигу, или перейти в английский Фулгем.

Любопытно. Украинский специалист Сергей Ребров был близок к уходу с руля Аль-Айна. Но ударил по рукам с клубом, продлив контракт еще на год. В прошлом сезоне украинский тренер привел Аль-Айн в чемпионство.

Как прошел сезон-2021/2022 для Ярмоленко