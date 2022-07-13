Неожиданный выбор украинца
В арабский клуб Ярмоленко перешел на правах свободного агента, статус которого получил по истечении срока действия контракта с Вест Хэмом. Контракт украинца с Аль-Айном рассчитан на год.
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Эффектный проморолик
Ранее сообщалось, что Ярмоленко общался с руководством Динамо, чтобы вернуться к "бело-синим", однако стороны не смогли согласовать детали сотрудничества.
СМИ также писали, что украинец может перебраться в турецкую Суперлигу, или перейти в английский Фулгем.
Как прошел сезон-2021/2022 для Ярмоленко
- 32-летний футболист в прошлом сезоне играл за Вест Хэм. Он оставил команду на правах свободного агента.
- В прошлом сезоне АПЛ Андрей принял участие в 19 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч.
- Всего украинец сыграл в 84 матчах за лондонцев, в которых отличился 13 голами и 7 ассистами.