Ярмоленко: Не було 20 клубів, які хотіли підписати мене
13 липня капітан збірної України офіційно покинув дощову Англію заради виступів у сонячному ОАЕ. Такий перехід Андрія Ярмоленка став дещо несподіванкою для усіх українців. Тепер футболіст вдурге попрацює під керівництвом Сергія Реброва.
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Сам Ярмоленко розповів, що якраз робота з колишнім тренером Динамо була одним із факторів, який вплинув на його перехід в Аль-Айн. Перед цим Андрій мав розмову з Ребровим, який тепло відгукнувся про рівень місцевого чемпіонату.
До цього ледь не щодня у ЗМІ з'являлась інформація про інтерес до 32-річного правого вінгера зі сторони багатьох європейських клубів. Але після трансферу в ОАЕ Ярмоленко спростува ці чутки.
Я можу сказати, що не було 20 клубів, які хотіли підписати мене. Вибору великого не було. Логіка переходу в Аль-Айн? По-перше, мої діти житимуть у хорошому місці. Там буде англійська школа. По-друге, це фактор Реброва. Я добре знаю Сергія Станіславовича,
– розповів український футболіст.
"Звичайно, я його запитував про рівень футболу, рівень чемпіонату. Ребров сказав, що я буду здивований, що буде цікаво. Я вважаю, що ухвалив правильне рішення. Гратиму у футбол, а сім'я буде зі мною", – додав Андрій.
Нагадаємо, що найбільше ЗМІ сватали Ярмоленка у турецький чемпіонат, який начебто був пріоритетом номер один для Андрія. Також була інформація про можливе повернення футболіста у Динамо.
- Ярмоленко після чотирьох років покинув Вест Хем. Андрій тепло попрощався з англійським клубом, який у відповідь пригадав гол Ярмоли у ворота Севільї у Лізі Європи.
- Українець підписав контракт із Аль-Айном терміном на один рік – до 30 червня 2023 року. Перейшов футболіст в ОАЕ на правах вільного агента.